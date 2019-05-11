«Бавария» готова начать переговоры по Дибале

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в воскресенье, 12 мая, скауты мюнхенского клуба посетят матч 36-го тура чемпионата Италии: «старая синьора» на выезде играет с «Ромой», чтобы посмотреть в действии 25-летнего нападающего. Уже на следующий день чемпион Германии может вступить в переговоры с туринцами по трансферу аргентинца.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Дибала сыграл 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 100 млн. Ранее сообщалось, что за продажу футболиста выступает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.