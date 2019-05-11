«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Крылья советов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего новогорода. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Чельцов и Дмитрий Мосякин. В роли резервного рефери выступит Владимир Москалёв.



«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте в таблице чемпионата России.