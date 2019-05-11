«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 11 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Баварией». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в немецком городе Лейпциг. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мануэлем Грефе. Ассистентами главного судьи станут Гюдо Клефе и Маркус Зинн. В роли резервного рефери в этом матче выступит Даниэль Шлагер.



Мюнхенская «Бавария» набрала 74 очка в 32 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (65) — на 3-м месте в таблице чемпионата Германии. В тройку лидеров турнира также входит дортмундская «Боруссия» (70).