Анчелотти: хочу выиграть чемпионат Италии с «Наполи», я не в отпуск приехал

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что намерен выиграть итальянскую Серию А с неаполитанской командой.



«Проработав год в „Наполи“, я всё больше увлекаюсь проектом. Клуб хочет продолжать расти как серьёзный и здоровый проект. Я против того, чтобы „Наполи“ влезал в долги, но усиление команды зависит не только от меня. Я приехал сюда, чтобы выиграть чемпионат Италии с „Наполи“. Я не в отпуск приехал», — приводит слова Анчелотти Il Roma.



Анчелотти был назначен на пост главного тренера «Наполи» в мае 2018 года. Ранее итальянский специалист работал в таких командах, как «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», а также был наставником сборной Италии. «Наполи» набрал 73 очка в 35 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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