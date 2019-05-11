Гуллит: Азар не сможет устоять перед «Реалом»

Известный в прошлом голландский футболист Руд Гуллит предположил, что полузащитник «Челси» Эден Азар не устоит перед предложением «Реала» и покинет лондонскую команду.



«Надеюсь, Азар останется в „Челси“, но никто не может противостоять мадридскому „Реалу“. Это самый большой клуб в мире. Думаю, Азар сделает выбор в пользу „сливочных“, он не сможет устоять. У мадридцев большие планы. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Гуллита Goal.com.



Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне 28-летний бельгийский футболист принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. «Челси» набрал 71 очко в 37 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.