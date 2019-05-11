«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Буффоном, вратарь уйдёт ближайшим летом

Текущий сезон станет последним для голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона в клубе. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, парижане не воспользуются возможностью продления действующего контракта с 41-летним вратарём ещё на один год. Футболист покинет клуб летом, когда истечёт срок действия текущего соглашения.

Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». В составе чемпиона Франции в нынешнем сезоне голкипер сыграл 23 матча и пропустил 21 мяч. С командой он выиграл Суперкубок и чемпионат Франции. Ранее он также выступал за «Парму» и «Ювентус». В составе национальной сборной Италии футболист провёл 176 матчей и пропустил 117 голов.