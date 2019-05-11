Игроки «Барселоны» недовольны привилегированым положением Месси, Пике и Суареса

В раздевалке «Барселоны» нарастает недовольство текущим положением дел в команде. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, некоторые из игроков каталонского клуба недовольны тем, что Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес пользуются в команде привилегиями от главного тренера Эрнесто Вальверде. В стане сине-гранатовых считают, что между тремя футболистами и наставником установились дружеские отношения, которые вредят команде. 55-летнему специалисту ставится в вину то, что он проявил слабость в управлении коллективом.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла 4 национальных трофея — 2 чемпионата, 1 кубок и 1 суперкубок. 25 мая каталонцы во главе со своим тренером будут иметь шанс пополнить этот список ещё одним титулом — в финале Кубка Испании они будут противостоять «Валенсии».