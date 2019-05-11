«Ахмат» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 11 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл, Шиманьски, Вье Аблае.



Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Балай.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.



Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Киселёв, Антон.

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте в таблице чемпионата России.