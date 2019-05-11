Райола: запрет на футбольную деятельность — это политическая воля

Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал решение Федерации футбола Италии отстранить его от футбольной деятельности на территории страны на 3 месяца. Позже ФИФА расширила действие санкции на весь мир.

«Итальянский запрет» не является для меня сюрпризом, к сожалению. Моя личная обеспокоенность заключается в том, что в этом решении преобладает политическая воля, без должного учёта законных оснований. Предполагаю, что Федерация футбола Италии не простила, что я критически отозвался о её роли в катастрофическом состоянии итальянского футбола, а также о её роли в последнем эпизоде с расовой проблемой", — написал Райола в своём "твиттере".

Напомним, клиентами Райолы являются такие игроки, как Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Марко Верратти («ПСЖ»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Генрих Мхитарян («Арсенал»), Матейс де Лигт («Аякс»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Джастин Клюйверт («Рома»), Блез Матюиди («Ювентус»), Марио Балотелли («Марсель»).