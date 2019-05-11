«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостевом матче РПЛ

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. Через 5 минут хавбек краснодарской команды Юрий Газинский упрочил преимущество гостей. На 78-й минуте нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отправил в ворота красноярской команды третий мяч. Через 9 минут форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол.



«Краснодар» набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Ранее титул чемпиона страны завоевал петербургский «Зенит».