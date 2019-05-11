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«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостевом матче РПЛ

«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. Через 5 минут хавбек краснодарской команды Юрий Газинский упрочил преимущество гостей. На 78-й минуте нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отправил в ворота красноярской команды третий мяч. Через 9 минут форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол.

«Краснодар» набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Ранее титул чемпиона страны завоевал петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
11 мая 2019, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 – Классон – 31, 0:2 – Газинский – 36, 0:3 – Игнатьев – 78, 0:4 – Сулейманов – 87
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