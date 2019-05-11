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«Зенит-2» одержал победу в домашнем матче с «Мордовией»

«Зенит-2» одержал победу в домашнем матче с «Мордовией»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Мордовию». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол на 71-й минуте забил нападающий «Зенита-2» Михаил Маркин. Через 7 минут защитник петербургской команды Данила Прохин упрочил преимущество хозяев в счёте. На 80-й минуте третий гол за «Зенит-2» забил Сергей Иванов. Через 4 минуты хавбек «Мордовии» Денис Соболев отправил в ворота петербургской команды единственный мяч.

«Зенит-2» набрал 25 очков и поднялся на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Футбольной национального лиги. «Мордовия» (44) — на 13-м месте в таблице первенства. Лидером соревнований на данный момент является «Сочи», набравший 67 очков в 35 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 14:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
3 : 1
Мордовия
Саранск
1:0 – Маркин – 71, 2:0 – Прохин – 78, 3:0 – Иванов – 80, 3:1 – Соболев – 84
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