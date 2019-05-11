«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛ

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов, отправивший мяч в ворота «Томи» на 6-й минуте.



«Шинник» набрал 56 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (60) — на 3-м месте. «Томь» лишилась шансов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, так как за два тура до конца турнира отстаёт от «Тамбова», идущего на 2-м месте, на 7 очков.



В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.