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«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛ

«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов, отправивший мяч в ворота «Томи» на 6-й минуте.

«Шинник» набрал 56 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (60) — на 3-м месте. «Томь» лишилась шансов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, так как за два тура до конца турнира отстаёт от «Тамбова», идущего на 2-м месте, на 7 очков.

В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 0
Томь
Томск
1:0 – Низамутдинов – 6
ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 – Сапета – 24, 2:0 – Салугин – 51, 3:0 – Скворцов – 90+3
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