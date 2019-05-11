«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Сразу два клуба Футбольной национальной лиги гарантировали себе место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.



Участие в следующем розыгрыше чемпионата России примут «Сочи» и «Тамбов», которые за три тура до конца сезона набрали по 67 очков. Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.



Помимо «Томи», в зоне стыковых матчей в настоящий момент находится «Нижний Новгород» (59). На попадание в «стыки» также претендуют «Шинник» (56), «СКА-Хабаровск» (55), «Чертаново» (54) и «Авангард» (52). С полной таблице ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

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