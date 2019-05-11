Портал Footyheadlines опубликовал фотографии возможного гостевого комлекта игровой формы «Зенита» на сезон-2019/20.



Футболка петербургской команды выполнена в белом цвете, при этом на воротнике и рукавах присутствуют полосы. Все вставки сделаны в синем цвете. Техническим спонсором сине-бело-голубых является американская фирма Nike.

Опубликовано фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон Фото : Footyheadlines.com

«Зенит» после 27 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. В 28-м туре сине-бело-голубым предстоит принять ЦСКА. Матч состоится 12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. Также в оставшихся турах «Зенит» сыграет с «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).