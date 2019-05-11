Клопп: в следующем сезоне команды из топ-6 АПЛ нанесут ответный удар

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в следующем сезоне клубы из топ-6 английской Премьер-лиги сократят отставание от его команды и «Манчестер Сити».

«Что можем сказать о «Манчестер Сити»? Они, скорее всего, не станут хуже. То же самое можно сказать про нас, а вот другие клубы нанесут ответный удар.

Главная разница между «Ливерпулем», «Сити» и другими командами заключается не в качестве, а в последовательности. Можно улучшить последовательность, но качество будет расти в других клубах.

Нам нужно оставаться на правильном пути. Вновь и вновь всё делать правильно. Если справимся, нас будет ждать светлое будущее», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», набравший 95 очков. «Ливерпуль» (94) занимает второе место. Следом идёт лондонский «Челси» (71). Топ-6 замыкает «Манчестер Юнайтед» (66).