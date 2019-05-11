Дортмундская «Боруссия» одолела «Фортуну» в домашнем матче Бундеслиги

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Фортуну». Матч прошёл на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился победой хозяев со счётом 3:2.



«Шмели» вышли вперёд под занавес первого тайма, на 41-й минуте. Автором гола стал полузащитник Кристиан Пулишич. В начале второй половины встречи «Фортуна» сумела восстановить равенство в счёте усилиями хавбека Оливера Финка. Спустя всего шесть минут полузащитник Томас Делейни вновь вывел «Боруссию» вперёд. На 59-й минуте гости могли сравнять счёт, однако хавбек Доди Лукебакио не реализовал пенальти. На 82-й минуте «Фортуна» и вовсе осталась в меньшинстве после того, как красную карточку получил полузащитник Адам Бодзек.



Развязка матча случилась в добавленное время. На 92-й минуте хавбек хозяев Марио Гётце увеличил преимущество своей команды. А на 95-й минуте отличился форвард «Фортуны» Давид Ковнацки, установивший окончательный счёт в игре.



«Боруссия», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Баварии» (75). «Фортуна» (41) – 11-я.

