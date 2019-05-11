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Дортмундская «Боруссия» одолела «Фортуну» в домашнем матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одолела «Фортуну» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Фортуну». Матч прошёл на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Шмели» вышли вперёд под занавес первого тайма, на 41-й минуте. Автором гола стал полузащитник Кристиан Пулишич. В начале второй половины встречи «Фортуна» сумела восстановить равенство в счёте усилиями хавбека Оливера Финка. Спустя всего шесть минут полузащитник Томас Делейни вновь вывел «Боруссию» вперёд. На 59-й минуте гости могли сравнять счёт, однако хавбек Доди Лукебакио не реализовал пенальти. На 82-й минуте «Фортуна» и вовсе осталась в меньшинстве после того, как красную карточку получил полузащитник Адам Бодзек.

Развязка матча случилась в добавленное время. На 92-й минуте хавбек хозяев Марио Гётце увеличил преимущество своей команды. А на 95-й минуте отличился форвард «Фортуны» Давид Ковнацки, установивший окончательный счёт в игре.

«Боруссия», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Баварии» (75). «Фортуна» (41) – 11-я.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
3 : 2
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 – Пулишич – 41, 1:1 – Финк – 47, 2:1 – Делейни – 53, 3:1 – Гётце – 90+2, 3:2 – Ковнацки – 90+5
Удаления: нет – Бодзек, 82
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