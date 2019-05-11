«Байер» сыграл вничью с «Шальке-04», «Боруссия» М разгромила «Нюрнберг»

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» принимал «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц, отличившийся на 31-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Шальке-04» Гвидо Бургшталлер. Спустя шесть минут хавбек Даниэль Калиджиури мог вывести гельзенкирхенцев вперёд, но не сумел реализовать пенальти.

В параллельном матче 33-го тура «Нюрнберг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» отличились форварды Йосип Дрмич и Торган Азар, а также хавбек Денис Закария. Ещё один гол забил защитник «Нюрнберга» Лукас Мюль, отправивший мяч в свои ворота на 63-й минуте.

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Германии

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 0:1

«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 3:0

«Аугсбург» — «Герта» — 3:4

«Ганновер-96» — «Фрайбург» — 3:0.

Турнирная таблица Бундеслиги доступна на «Чемпионате».