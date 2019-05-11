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«Байер» сыграл вничью с «Шальке-04», «Боруссия» М разгромила «Нюрнберг»

«Байер» сыграл вничью с «Шальке-04», «Боруссия» М разгромила «Нюрнберг»
Футбол / Германия

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» принимал «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц, отличившийся на 31-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Шальке-04» Гвидо Бургшталлер. Спустя шесть минут хавбек Даниэль Калиджиури мог вывести гельзенкирхенцев вперёд, но не сумел реализовать пенальти.

В параллельном матче 33-го тура «Нюрнберг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» отличились форварды Йосип Дрмич и Торган Азар, а также хавбек Денис Закария. Ещё один гол забил защитник «Нюрнберга» Лукас Мюль, отправивший мяч в свои ворота на 63-й минуте.

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Германии

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 0:1

«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 3:0

«Аугсбург» — «Герта» — 3:4

«Ганновер-96» — «Фрайбург» — 3:0.

Турнирная таблица Бундеслиги доступна на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
1 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Хаверц – 31, 1:1 – Бургшталлер – 47
Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
0 : 4
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 – Дрмич – 56, 0:2 – Мюль – 63 (автогол), 0:3 – Азар – 65, 0:4 – Закария – 80
Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 – Эггештайн – 39
Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
3 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Кастро – 45+1, 2:0 – Донис – 55, 3:0 – Дидави – 83
Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
3 : 4
Герта
Берлин
1:0 – Хан – 10, 1:1 – Платтенхардт – 47, 2:1 – Грегорич – 50 (пен), 2:2 – Груич – 66, 3:2 – Грегорич – 70, 3:3 – Калу – 75, 3:4 – Калу – 90+3 (пен)
Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
3 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Антон – 39, 2:0 – Бебу – 51, 3:0 – Соуза – 81
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