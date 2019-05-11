«Тамбов» показал эмоции игроков после выхода в Премьер-Лигу

«Тамбов» в своём «твиттере» опубликовал видео с эмоциями футболистов после выхода в Премьер-Лигу.



Команда узнала о повышении в классе, находясь в автобусе. Игроки следили за матчем «Шинник» – «Томь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0, что гарантировало «Тамбову» выход в Премьер-Лигу. Футболисты тамбовского клуба отпраздновали успех бутылкой шампанского.



Помимо «Тамбова», выход в РПЛ себе обеспечил «Сочи». После поражения «Томь», располагающаяся на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.

«Тамбов» был основан в 2013 году и ранее не участвовал в розыгрыше чемпионата России. В сезоне-2017/18 команда вышла в стыковые матчи, однако проиграла «Амкару».