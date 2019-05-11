«Енисей» — вышедшим в РПЛ клубам: пацаны, здесь круто, но будьте готовы ко всему

Пресс-служба «Енисея» в «Твиттере» обратилась к «Тамбову» и «Сочи», которые сегодня, 11 мая, гарантировали себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон. Красноярцы в свою очередь вылетели в ФНЛ за два тура до конца сезона, потерпев разгромное поражение в матче с «Краснодаром».



«Поздравляем «Тамбов» и «Сочи» с выходом в РПЛ. Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!» — говорится в сообщении «Енисея».



За три тура до конца сезона «Тамбов» и «Сочи» набрали по 67 очков. Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.

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