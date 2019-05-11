Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» — вышедшим в РПЛ клубам: пацаны, здесь круто, но будьте готовы ко всему

«Енисей» — вышедшим в РПЛ клубам: пацаны, здесь круто, но будьте готовы ко всему
Футбол / РПЛ

Пресс-служба «Енисея» в «Твиттере» обратилась к «Тамбову» и «Сочи», которые сегодня, 11 мая, гарантировали себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон. Красноярцы в свою очередь вылетели в ФНЛ за два тура до конца сезона, потерпев разгромное поражение в матче с «Краснодаром».

«Поздравляем «Тамбов» и «Сочи» с выходом в РПЛ. Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!» — говорится в сообщении «Енисея».

За три тура до конца сезона «Тамбов» и «Сочи» набрали по 67 очков. Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.

«Тамбов» показал эмоции игроков после выхода в Премьер-Лигу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент