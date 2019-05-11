«Армавир» на своём поле проиграл «Сибири»

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Встреча прошла в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Сибири» Илья Сафронов, отправивший мяч в ворота «Армавира» на 46-й минуте.

«Сибирь» одержала первую победу в последних трёх матчах в ФНЛ. В предыдущих турах команда из Новосибирска потерпела два поражения подряд. Для «Армавира» этот проигрыш стал первым в последних пяти встречах. Ранее подопечные Арсена Папикяна одержали три победы и один раз сыграли вничью.

«Армавир», набрав 40 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Сибирь» (33) — 18-е.