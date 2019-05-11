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«Армавир» на своём поле проиграл «Сибири»

«Армавир» на своём поле проиграл «Сибири»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Встреча прошла в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Сибири» Илья Сафронов, отправивший мяч в ворота «Армавира» на 46-й минуте.

«Сибирь» одержала первую победу в последних трёх матчах в ФНЛ. В предыдущих турах команда из Новосибирска потерпела два поражения подряд. Для «Армавира» этот проигрыш стал первым в последних пяти встречах. Ранее подопечные Арсена Папикяна одержали три победы и один раз сыграли вничью.

«Армавир», набрав 40 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Сибирь» (33) — 18-е.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 17:00 МСК
Армавир
Армавир
0 : 1
Сибирь
Новосибирск
0:1 – Сафронов – 46
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