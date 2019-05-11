«Ганновер» и «Нюрнберг» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в «стыках»

Сегодня, 11 мая, по итогам матчей 33-го тура чемпионата Германии сразу две команды потеряли шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.



Во вторую Бундеслигу вылетели «Нюрнберг» и «Ганновер-96», на счету которых за тур до конца сезона 19 и 21 очко соответственно. Таким образом, команды уже не смогут догнать расположившийся на 16-й строчке «Штутгарт», который в свою очередь уже не сможет подняться выше и сыграет в стыковых матчах.



Соперник «Штутгарта» в «стыках» определится позднее. Командам из второй Бундеслиги ещё предстоит провести два тура. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в высшем дивизионе Германии можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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