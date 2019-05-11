Божович: трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Игра получилась интересной. Было много голевых моментов. У «Ахмата» их было больше. Очень трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча. Когда мы забили гол в раздевалку, я думал, что это пойдёт нам на пользу. Но во втором тайме у «Ахмата» были ещё моменты, чтобы забить. Так что всё справедливо.

Насколько сильно сказываются на игре команды травмы лидеров? Это влияет, но не надо отговорок. Сегодня на поле были лучшие футболисты. У меня нет претензий к их желанию в игре», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.

«Ахмат», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — на 13-м.

В 29-м туре команда из Грозного в Москве встретится с ЦСКА, а самарский клуб дома примет столичный «Спартак». Оба матча состоятся 18 мая.