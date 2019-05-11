Трабукки: спросил у Федуна о возвращении Карреры в «Спартак», он мне не ответил

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, считает, что возвращение итальянского специалиста на пост наставника красно-белых положительно повлияет на команду.

«Предпринимал ли попытки вновь устроить Карреру в «Спартак»? После последнего результата, когда «Спартак» проиграл в Туле, я на всякий случай отправил сообщение Федуну — не захочет ли он вдруг Карреру обратно. Похоже, что нет. Он мне не ответил.

Думаю, непросто работать в «Спартаке» — и Кононову, и любому другому российскому тренеру. Мне казалось, возвращение Карреры освободит клуб от этого давления, негатива, который сейчас можно прямо чувствовать вокруг команды. Каррера умеет взять на себя весь удар — от прессы и болельщиков. Команда и руководство могли бы работать более спокойно с таким тренером, как Каррера», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».