Трабукки: Каррера просил «Спартак» убрать Глушакова, клуб велел работать с ним

Известный агент Марко Трабукки рассказал о конфликте между бывшим главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой и полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.



«Конфликт Карреры с Глушаковым? Во-первых, хочу сказать, что у Массимо не было никаких проблем с другими футболистами. Была проблема с Денисом. Каррера просил: «Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается». Клуб сказал: «Нет, работай с ним». В этом и вся проблема. Массимо очень переживал, это было непросто. Он непросто пришёл к решению временно убрать Глушакова, но у него были для этого хорошие причины», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».



Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В начале нынешней кампании итальянский специалист отстранил Глушакова от работы с основой красно-белых, однако спустя некоторое время был отправлен в отставку.

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