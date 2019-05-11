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Гол Неймара помог «ПСЖ» одолеть «Анже» в выездном матче Лиги 1

Гол Неймара помог «ПСЖ» одолеть «Анже» в выездном матче Лиги 1
Футбол / Франция

В 36-м туре французской Лиги 1 «Анже» принимал «Пари Сен-Жермен». Матч состоялся на стадионе «Раймон Копа» в Анже и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Парижане вышли вперёд на 20-й минуте встречи – голом отметился нападающий Неймар. Уже во второй половине матча, на 58-й минуте, полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве после удаления защитника Маркиньоса, а спустя три минуты «Анже» сократил отставание усилиями хавбека Флавьена Тэта.

«ПСЖ» набрал 88 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля» на 19 очков. «Анже» (45) располагается на 12-й строчке.

Франция - Лига 1. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 18:00 МСК
Анже
Анже
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 – Неймар – 20, 0:2 – Ди Мария – 58, 1:2 – Тэт – 88
Удаления: нет – Маркиньос, 85
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