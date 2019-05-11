«Чертаново» не сумело обыграть «Факел»

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал московское «Чертаново». Встреча состоялась в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Чертаново» Дмитрий Цыпченко, отличившийся на 13-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Факела» Артём Молодцов.

Беспроигрышная серия «Чертаново» в ФНЛ достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда из Москвы одержала две победы и один раз сыграла вничью. Для «Факела» эта ничья стала четвёртой подряд.

«Чертаново», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Факел» (40) — на 15-м.

Статистика игроков ФНЛ доступна на «Чемпионате».