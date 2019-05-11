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Трабукки: Каррера допустил ошибку, став слишком слушать Рианчо

Трабукки: Каррера допустил ошибку, став слишком слушать Рианчо
Футбол / РПЛ

Известный агент Марко Трабукки рассказал об истории взаимоотношений между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и его экс-помощником Раулем Рианчо, который после отставки итальянца исполнял обязанности наставника команды.

«Карреру с Рианчо познакомил я. После ужина в Марбелье он понравился Массимо, и они стали общаться. В конце сезона клуб сказал, что они недовольны работой ассистентов и рекомендуют их поменять. Каррера узнал, что в клубе очень положительно относятся к кандидатуре Рауля, которого они знали ещё со времён «Рубина». Поэтому фигура Рианчо была одобрена.

Надо сказать, что сначала всё было хорошо. Мне кажется, Каррера даже слишком стал его слушать. Я сказал это Массимо. Думаю, это его ошибка – он начал слишком слушать Рауля, а не сам решать всё, как было раньше», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».

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