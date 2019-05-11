Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на второй матч подряд

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте огласил имена футболистов, включённых в заявку команды на предстоящий матч с «Реалом Сосьедад» в 37-м туре испанской Примеры.



Места в списке на нашлось нападающему Гарету Бэйлу, который пропустит уже вторую игру подряд.



Заявка «Реала» выглядит следующим образом:



вратари – Тибо Куртуа, Лука Зидан, Диего Альтубе;



защитники – Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Марсело;



полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско;



нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.



Матч «Реал Сосьедад» – «Реал» состоится завтра, 12 мая, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Начало — в 19:30 мск.