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«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче молодёжного первенства

«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Сине-бело-голубым удался быстрый гол: уже на 3-й минуте мяч в сетку ворот гостей отправил нападающий Максим Бачинский. «Армейцы» сумели восстановить равенство в счёте лишь во втором тайме усилиями полузащитника Константина Марадишвили, отличившегося на 74-й минуте. До конца матча ни одной из команд не удалось вырвать победу.

«Зенит» набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. ЦСКА, уже гарантировавший себе чемпионский титул, теперь имеет в активе 65 очков. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 28-й тур
11 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – Бачинский – 3, 1:1 – Марадишвили – 74
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