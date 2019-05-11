Гендиректор «Тамбова»: выкупим Хосонова у ЦСКА, если он нужен Григоряну

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков допустил, что хавбек Хетаг Хосонов продолжит защищать цвета команды. Права на 20-летнего игрока принадлежат московскому ЦСКА.

«Что касается Хосонова, то всё будет решать Григорян. Лично мне он очень нравится. Считаю, он должен играть в нашей команде. Если главный тренер скажет, что Хосонов ему нужен, мы его выкупим», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Хетаг перешёл в «Тамбов» на правах аренды в конце января 2019 года. В этом сезоне Футбольной национальной лиги полузащитник принял участие в пяти матчах (в 4 — в стартовом составе).

«Тамбов» за три тура до конца нынешней кампании гарантировал себе выход в Российскую Премьер-Лигу.