Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лидс» Бьельсы одолел «Дерби» Лэмпарда в первом матче плей-офф Чемпионшипа

«Лидс» Бьельсы одолел «Дерби» Лэмпарда в первом матче плей-офф Чемпионшипа
Футбол / Англия

Прозвучал финальный свисток в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Прайд Парк» в Дерби и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче подопечные Марсело Бьельсы забили на 55-й минуте. Его автором стал полузащитник Кемар Руф. Команда Фрэнка Лэмпарда уйти от поражения не сумела.

Ответный матч «Лидса» с «Дерби» состоится 15 мая.

Англия - Чемпионшип. 1-й тур
11 мая 2019, суббота. 19:15 МСК
Дерби Каунти
Дерби
0 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 – Руф – 55

В другом полуфинальном матче «Астон Вилла» принимала «Вест Бромвич Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте — голом отметился нападающий гостей Дуайт Гейл. В середине второго тайма, на 75-й минуте, хозяева сумели восстановить равенство усилиями полузащитника Конора Хурихейна, а уже спустя четыре минуты «Астон Вилла» вышла вперёд благодаря точному удару форварда Тэмми Абрахама с пенальти. На 88-й минуте «Вест Бромвич» остался в меньшинстве после того, как Гейл получил вторую жёлтую карточку.

Ответный матч состоится 14 мая. Финал плей-офф Чемпионшипа пройдёт 27 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Англия - Чемпионшип. 1-й тур
11 мая 2019, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
2 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 – Гейл – 16, 1:1 – Хурихейн – 75, 2:1 – Абрахам – 79 (пен)
Удаления: нет – Гейл, 88
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент