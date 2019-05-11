«Лидс» Бьельсы одолел «Дерби» Лэмпарда в первом матче плей-офф Чемпионшипа

Прозвучал финальный свисток в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Прайд Парк» в Дерби и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол в матче подопечные Марсело Бьельсы забили на 55-й минуте. Его автором стал полузащитник Кемар Руф. Команда Фрэнка Лэмпарда уйти от поражения не сумела.



Ответный матч «Лидса» с «Дерби» состоится 15 мая.

В другом полуфинальном матче «Астон Вилла» принимала «Вест Бромвич Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 16-й минуте — голом отметился нападающий гостей Дуайт Гейл. В середине второго тайма, на 75-й минуте, хозяева сумели восстановить равенство усилиями полузащитника Конора Хурихейна, а уже спустя четыре минуты «Астон Вилла» вышла вперёд благодаря точному удару форварда Тэмми Абрахама с пенальти. На 88-й минуте «Вест Бромвич» остался в меньшинстве после того, как Гейл получил вторую жёлтую карточку.



Ответный матч состоится 14 мая. Финал плей-офф Чемпионшипа пройдёт 27 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.