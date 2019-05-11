Красивые голы Игнатьева и Шапи — в обзоре матча «Енисей» — «Краснодар»

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Краснодар». Матч состоялся на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершился со счётом 0:4.



На 31-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Виктор Классон. Через пять минут хавбек Юрий Газинский удвоил преимущество «быков». На 78-й минуте нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отправил в ворота красноярской команды третий мяч, а через девять минут форвард Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол.



«Краснодар» набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.

Видеообзор матча «Енисей» — «Краснодар» можно посмотреть на канале РПЛ в RuTube.