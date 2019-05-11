Аленичев: пока не готов сказать, насколько я виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ

Главный тренер «Енисей» Дмитрий Аленичев дал комментарий после поражения со счётом 0:4 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Красноярский клуб лишился шансов на сохранение прописки в первенстве страны.

«Огромное преимущество «Краснодара». Вполне закономерный крупный счёт. Если говорить про первую игру с «быками», то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие и сказалось исполнительское мастерство игроков «Краснодара».

Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет, поскольку «Краснодар», откровенно говоря, нас простил ещё в трёх-четырёх моментах. Поэтому в плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, и после этого смогу ответить на этот вопрос», — приводит слова Аленичева пресс-служба красноярского клуба.