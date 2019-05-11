Трошечкин: победа над «Сочи» добавит позитива «Авангарду» перед тремя финалами

Полузащитник курского «Авангарда» Александр Трошечкин прокомментировал победу в домашнем матче 36-го тура ФНЛ с «Сочи» (2:1). Несмотря на поражение, сочинцы оформили выход в РПЛ.

«Тяжёлая игра. Мы первыми пропустили гол, пришлось отыгрываться. У «Сочи» хорошая команда, есть мастеровитые футболисты. Во всей лиге это самая играющая команда. В РПЛ они вышли абсолютно по делу. Тем не менее нам не только удалось сравнять счёт, но и одержать победу.

Думаю, выиграли прежде всего потому, что больше хотели этого. Плюс в перерыве сочинцы узнали, что вышли в Премьер-Лигу. Задача на сезон у них была решена. Нам же сейчас очки очень нужны. Эта победа важна и в эмоциональном плане. Выиграли у лидера после нескольких неудачных матчей. Это добавит нам позитива. Теперь в оставшихся турах предстоит сыграть три финала», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Авангард», набрав 55 очков, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.