Лебёф: не уважаю Суареса. Из-за него рад вылету «Барселоны» из Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф рассказал о своей неприязни к нападающему «Барселоны» Луису Суаресу.



«Мне очень нравится «Барселона», но я был рад их вылету из Лиги чемпионов из-за Суареса. Я абсолютно не уважаю его. Да, он хороший игрок и проводит отличную карьеру, но он жулик и жалобщик. Я терпеть не могу таких футболистов, он подаёт молодым игрокам плохой пример. Как он радовался, сыграв рукой в полуфинале чемпионата мира с Ганой! И он дважды кусал соперников.



Если бы Суарес играл против меня, я бы точно получил красную карточку. Я удивлён, что его соперники настолько хладнокровно ведут себя во время единоборств. Я бы сделал всё, чтобы он не смог доиграть матч», — цитирует Лебёфа Marca со ссылкой на RMC.

Игроки «Барселоны» недовольны привилегированным положением Месси, Пике и Суареса