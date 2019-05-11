Трабукки: говорят, что «Спартаку» дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о ситуации с контрактом полузащитника московского «Спартака» Александра Ломовицкого. Соглашение 21-летнего игрока было рассчитано до конца нынешнего сезона, но в декабре 2018 года красно-белые его продлили.

«Очень странная история была с Ломовицким. Массимо его неожиданно оставил в составе, никто к этому не был готов. У него контракт заканчивался через год. Потом появились другие агенты, которые забрали его. Была нехорошая история. Говорят, что «Спартаку» в итоге он дорого обошёлся. Точную цифру не знаю, но сам тот факт, что ты должен за своего воспитанника заплатить большие деньги, — это неправильно», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».

Завтра, 12 мая, «Спартак» проведёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 16:30 мск.