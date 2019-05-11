«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета

В 36-м туре французской Лиги 1 «Ним» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Стад де Костьерес» в Ниме и завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит уже на 9-й минуте, его автором стал нападающий «Нима» Рено Рипар. До конца матча гостям так и не удалось уйти от поражения. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру и успел получить жёлтую карточку.



«Монако» с 33 очками в активе продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Аналогичное количество баллов имеет располагающийся строчкой ниже и находящийся в зоне вылета «Кан», уступающий монегаскам по дополнительным показателям. «Ним» (52) — восьмой.

Результаты других матчей 36-го тура Лиги 1:



«Амьен» – «Тулуза» – 0:0

«Кан» – «Реймс» – 3:2

«Дижон» – «Страсбург» – 2:1

«Ницца» – «Нант» – 1:1