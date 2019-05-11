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«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета
Футбол / Франция

В 36-м туре французской Лиги 1 «Ним» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Стад де Костьерес» в Ниме и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит уже на 9-й минуте, его автором стал нападающий «Нима» Рено Рипар. До конца матча гостям так и не удалось уйти от поражения. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру и успел получить жёлтую карточку.

«Монако» с 33 очками в активе продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Аналогичное количество баллов имеет располагающийся строчкой ниже и находящийся в зоне вылета «Кан», уступающий монегаскам по дополнительным показателям. «Ним» (52) — восьмой.

Франция - Лига 1. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
1 : 0
Монако
Монако
1:0 – Рипар – 9

Результаты других матчей 36-го тура Лиги 1:

«Амьен» – «Тулуза» – 0:0
«Кан» – «Реймс» – 3:2
«Дижон» – «Страсбург» – 2:1
«Ницца» – «Нант» – 1:1

Франция - Лига 1. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 21:00 МСК
Амьен
Амьен
0 : 0
Тулуза
Тулуза
Франция - Лига 1. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 21:00 МСК
Кан
Кан
3 : 2
Реймс
Реймс
1:0 – Нинга – 14, 1:1 – Думбия – 37, 2:1 – Файр – 40, 3:1 – Гильберт – 45, 3:2 – Зенели – 82 (пен)
Франция - Лига 1. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
2 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 – Тавареш – 40 (пен), 1:1 – Ажорк – 68, 2:1 – Хун – 90+4
Франция - Лига 1. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
1 : 1
Нант
Нант
0:1 – Мутуссами – 29, 1:1 – Сарр – 55
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