Хавбек «Енисея» Семакин: хотелось бы ещё раз вернуться в Премьер-Лигу

Полузащитник красноярского «Енисея» Максим Семакин прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги в ФНЛ.

«Обидно, тем более первый сезон, была задача закрепиться, но, к сожалению, не выполнили её. Осталось две игры, будем доигрывать сезон. Эмоций, конечно, убавилось, но всё равно будем стараться и биться все две игры.

Вернётся ли «Енисей» в РПЛ? Будем надеяться, что да. Конечно, хотелось бы ещё раз вернуться в Премьер-Лигу и более удачно сыграть», — приводит слова полузащитника пресс-служба красноярского клуба.

«Енисей», набрав 19 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. 19 мая команда Дмитрия Аленичева на своём поле сыграет с московским «Динамо», а 26 мая в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом».