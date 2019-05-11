Дани Алвес: нельзя плохо говорить о Месси, он единственный неприкасаемый игрок

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после вылета каталонской команды из Лиги чемпионов.



«После первого матча с «Ливерпулем» все говорили, что он из другого мира, инопланетянин — называйте это как хотите. Но я всё ещё считаю, что Лео — единственный неприкасаемый человек в футболе. Причина — то, что он даёт игре. Даже если дела идут не очень хорошо, у него всё в порядке.



Но это командный вид спорта и каждый несёт ответственность за результат. Роналду, Месси и Неймар попадают на обложки, когда у их команд всё хорошо, но это же должно происходить и после поражений. Что касается футбола, то я не думаю, что можно плохо говорить о Лео», — цитирует Алвеса ESPN.

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