«Ливерпуль» опубликовал проморолик к матчу, который может стать чемпионским

«Ливерпуль» в своём официальном «твиттере» опубликовал проморолик к домашнему матчу заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».



После 37 туров красные занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 94 очка и на одно очко отставая от «Манчестер Сити». В последнем туре «горожане» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион». Если манкунианцы потеряют очки, то «Ливерпуль» в случае своей победы завоюет чемпионский титул впервые за 29 лет.

Все матчи 38-го тура Премьер-лиги состоятся завтра, 12 мая, и начнутся в 17:00 мск. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». Результаты и расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.