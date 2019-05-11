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«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
Футбол / РПЛ

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.

Бауэр может покинуть «Сток Сити» из-за недостатка игровой практики. В нынешнем сезоне Чемпионшипа 27-летний футболист принял участие только в 8 матчах (6 — в стартовом составе). Руководство английского клуба готово отпустить защитника в аренду.

Конкуренцию «Зениту» в борьбе за Морица намерены составить итальянский «Кальяри», испанский «Бетис» и французский «Лилль».

Бауэр перешёл в «Рубин» в июне 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». Игрок покинул казанскую команду в январе 2018 года. Его контракт со «Сток Сити» рассчитан до окончания сезона-2022/23.

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