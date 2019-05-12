Симеоне рассказал, чем Роналду отличается от Месси

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сравнил нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

«Роналду больше подходит командам, которые играют не очень разнообразно, поскольку он увеличивает количество способов решения задач. Месси лучше сочетается с командами, которые сфокусированы на футболе.

Криштиану не надо 10 атак, чтобы решить исход встречи. Он дважды забил нам головой, и мы вылетели.

И Месси, и Роналду нужна команда, но разница не очень большая. Лионель всегда играет лучше в атакующей команде. Криштиану хватает двух моментов, чтобы выиграть матч, он упрощает ситуации.

Месси завораживает, потому что играет в сложный футбол. Лео играет в команде, которая дополняет его талант. Он всегда находит решение», — приводит слова Симеоне Marca.