Блаттер: люди платят за билеты слишком много, футбол должен оставаться доступным

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что цены на билеты в футболе стали слишком высокими, а также высказался об иске к нынешнему главе организации Джанни Инфантино в связи с коллекцией дорогих часов, которую ему не вернули после отставки и последующего отстранения.



«Люди уже платят слишком много, чтобы попасть на стадион. Цены становятся всё выше и выше, потому что клубам нужно больше денег. Уменьшение количества зрителей в ведущих европейских лигах – плохой знак. Футбол должен оставаться доступным.



Откажусь ли я от иска к Инфантино, если мне вернут мою коллекцию часов? Сами часы не так важны. Важнее моральная реабилитация. Надеюсь, решение о направлении иска в суд будет принято скоро. Когда это произойдёт, я хочу написать книгу со своими воспоминаниями», — цитирует Блаттера ESPN со ссылкой на Schweiz am Wochenende.



Блаттер: ФИФА должна начать расследование в отношении Инфантино