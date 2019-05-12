Вальверде: всегда чувствовал поддержку со стороны руководства «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о положении команды после вылета из Лиги чемпионов, а также заявил о поддержке со стороны руководства клуба.



«Я не думаю об этом, абсолютно. У меня есть силы, чтобы продолжать работать, я в порядке. Как и все остальные я хочу сделать шаг вперёд и повернуться к сложившейся ситуации лицом, а не прятаться под камнем. Я уже поговорил с президентом и всегда чувствовал поддержку со стороны клуба.



Знаю, что, когда случаются подобные провалы, всё становится разлаженным. Это как вспышка гнева у наших детей, но нужно собраться и все исправить», — приводит слова Вальверде AFP.



«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала по итогам двухматчевого противостояния с «Ливерпулем». В первой встрече сине-гранатовые на своём поле разгромили мерсисайдцев со счётом 3:0, однако в ответной игре красные совершили камбэк и победили – 4:0.



Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»