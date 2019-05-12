Жардим: всё в наших руках, «Монако» должен вернуться на победную тропу

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим прокомментировал результат матча 35-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Матч состоялся на стадионе «Стад де Костьерес» в Ниме и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«Игроки старались, им не хватило интенсивности в игре. Пасы не проходили, обработка мяча оставляла желать лучшего… Мои подопечные не привыкли играть, когда на кону стоит удержание места в Лиге 1. Ключ к успеху в этой битве за выживание — играть со страстью в глазах.

Нужно выигрывать единоборства, стараться играть также, как «Ним» сегодня вечером. К счастью, всё ещё в наших руках. Несомненно мы должны вернуться на победную тропу. Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает «Монако». У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию и делать это нужно вместе», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

«Монако» с 33 очками в активе продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Аналогичное количество баллов имеет располагающийся строчкой ниже и находящийся в зоне вылета «Кан», уступающий монегаскам по дополнительным показателям. «Ним» (52) — восьмой.