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Отменённый гол «Баварии» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

Отменённый гол «Баварии» — в видеообзоре матчей Бундеслиги
Футбол / Германия

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мюнхенскую «Баварию». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 0:0.

Потеряв очки в этой встрече, «Бавария» упустила возможность досрочно завоевать титул чемпиона Германии. За тур до конца сезона мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице первенства, набрав 75 очков и опережая главного конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на два очка.

В параллельной встрече «Боруссия» принимала «Фортуну». Матч прошёл на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Ещё в одном матче 33-го тура «Нюрнберг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».

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