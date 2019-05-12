Роббен провёл 200-й матч за «Баварию» в Бундеслиге

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мюнхенскую «Баварию». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 0:0.

Этот матч стал 200-м для полузащитника «Баварии» Арьена Роббена в рамках чемпионата Германии. В этих поединках Роббен 151 раз уходил с поля победителем, забив 98 голов и сделав 62 результативные передачи.

Роббен перешёл в «Баварию» в 2009 году. За 10 сезонов голландец выиграл с клубом 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Потеряв очки в этой встрече, «Бавария» упустила возможность досрочно завоевать титул чемпиона Германии. За тур до окончания сезона мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице первенства, набрав 75 очков и опережая главного конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на два очка.