Диуф: Каррагер играл за «Ливерпуль» только потому, что был скаузером

Бывший сенегальский футболист Эль Хаджи Диуф подверг сомнению талант экс-партнёра по «Ливерпулю» Джейми Каррагера.

«У Каррагера две левые ноги. Он играл только потому, что был скаузером. Если бы Джейми не был парнем из Ливерпуля, он бы никогда не провёл такую карьеру. У меня хватило мужества покинуть дом и заработать на своём таланте в Европе. Нужно ли ему было перейти в «Интер» или «Реал»? А у него вообще были ли какие-нибудь предложения?» — приводит слова Диуфа Goal со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Каррагер провёл в «Ливерпуле» всю профессиональную карьеру. Вместе с командой он выиграл два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка английской лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и два Суперкубка УЕФА.