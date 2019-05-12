Игрок «Вулверхэмптона»: фанаты пишут: «Не хотим, чтобы „Ливерпуль“ выиграл АПЛ»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес поделился ожиданиями от матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск.



«Всё время получаю сообщения от фанатов „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“ и „Вулверхэмптона“, которые пишут мне „Вы должны выиграть“ и „Мы не хотим, чтобы “Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ, так что выложись на 100 процентов". Это заставляет меня улыбаться, потому что, если бы на «Энфилде» играла какая-нибудь другая команда, я бы хотел, чтобы победил «Ливерпуль». Но я хочу забить на «Энфилде». Если мы выиграем у «Ливерпуля», то «Манчестер Сити» выиграет чемпионат", — приводит слова Хименеса The Sun.

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