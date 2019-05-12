«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере де Хеа

«ПСЖ» планирует приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Руководство парижан уже сделало «красным дьяволам» предложение о трансфере, сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье.

Соглашения де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2020 года. Стороны продолжают вести переговоры о продлении контракта.

В нынешнем сезоне ворота «ПСЖ» защищают Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареола. Ранее сообщалось, что Буффон покинет клуб предстоящим летом.

«ПСЖ», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. Команда Томаса Тухеля досрочно стала чемпионом. В 37-м туре красно-синие сыграют с «Дижоном». Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 18 мая и начнётся в 22:00 мск.